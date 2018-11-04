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İstanbul'da pastırma sıcakları yüzünü gösterdi

Sonbaharın son günleri yaşanırken pastırma yazı yüzünü gösterdi.

İstanbul'da bugün mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşanırken vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.


‘Pastırma yazı' olarak tabir edilen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık artışını fırsat bilen İstanbullular sokaklara döküldü. Bugünün hafta sonu olması da sıcak havadan faydalanmak için sokağa çıkanların sayısını arttırdı.


İstanbul'un kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı sıcak havayı kaçırmamak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Kasım ayı ile birlikte serin havanın yerini soğuğa bırakacağını bilen vatandaşlar ve turistler güneşli pazar günün tadını çıkardı, bol bol fotoğraf çektirdi.

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