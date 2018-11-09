İstanbul'da, PKK'ya yataklık eden iki kişi yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle aranan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri, örgüte ait silahları ev ve işyerlerinde gizledikleri ileri sürülen ik şüpheliyi tespit etti. Güvenlik güçlerince alınan istihbaratın ardından iki işbirlikçinin yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul'da farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı.Örgüte yardım ve yataklık eden iki şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, bu silahlara ait 5 şarjör, 124 mermi ve 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan iki işbirlikçi, polis sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlıların ikisi de 'silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık', ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘silahlı terör örgütüne silah temin etmek' suçundan tutuklandı.