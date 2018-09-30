İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkili oluyor

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Mega kentte aniden düşen hava sıcaklıklarının ardından kent merkezinde etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yollarda güçlükle yürüdü. Rüzgarın etkisiyle şemsiyeleri ters dönen vatandaşlar ilginç görüntüler oluştururdu. Rüzgarlı havanın Pazartesi gününe kadar süreceği öğrenildi.