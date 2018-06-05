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05 Haziran 2018 06:01

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Esenler ’de birçok adrese operasyon düzenledi.

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayda gözaltı

05 Haziran 2018 06:01

Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Esenler Yüzyıl Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü.



Çok sayıda gözaltı


Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Esenler’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.




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