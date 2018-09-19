İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. ‘Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz'da 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da özel harekat polisinin de destek verdiği yaklaşık 120 emniyet personelinin katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz'da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 11 adrese baskın yapıldı.

Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli göz atlına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu maddesi, 4 adet tabanca, hassas teraziler, dikili ve kurutulmuş esrar ele geçirildi.

“Çok sayıda kurutulmuş ve toprağa ekili uyuşturucu maddesi elegeçirildi”

Beykoz Çiftlik Mahallesi'nde E.Y.'ye ait olduğu öğrenilen, iki katlı müstakil binaya özel harekat ekipleri şafak baskını yaptı. Adrese yapılan aramalarda, evin kiler bölümünde çok sayıda kurutulmuş esrar maddesi ele geçirilirken, narkotik köpeği “Night” müstakil evin bahçesinde dikilmiş köklü uyuşturucu maddesi buldu. Öte yandan adreste yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından E.Y. göz altına alındı