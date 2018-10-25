İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece de devam etti. Bazı vatandaşlar yağmura yağmurluk ve şemsiye ile önlem alırken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da etkisini arttırarak devam ediyor. Sağanak yağış bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.