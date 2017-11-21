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21 Kasım 2017 14:12

İstanbul’da sağanak yağış yerini güneşe bıraktı

İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve sağanak yağış bugün yerini güneşe bıraktı.

İstanbul’da sağanak yağış yerini güneşe bıraktı

21 Kasım 2017 14:12

Bulutların arasından süzülen güneşin oluşturduğu kartpostallık manzara havadan görüntülendi.


İstanbul’u etkisi altına alan soğuk hava ve sağanak yağış bugün yerini güneşe bıraktı. Güneşin tadını çıkaran bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti. Yabancı turistler de bulutların arasından süzülen güneş ışıkları ile oluşan manzarayı çekmek için sahile geldi. Drone ile çekilen görüntülerde İstanbul’un kimi taraflarının çok bulutlu kimi taraflarının da güneşli olduğu görüldü. Bir tarafta bulutların diğer tarafta güneşin olduğu İstanbul manzarası mest etti. Bulutların arasından süzülen güneşin oluşturduğu kartpostallık manzara havadan görüntülendi.




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