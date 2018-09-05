İstanbul’da sağlık görevlilerine tekme ve tokatlı saldırı kamerada

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü ihbar alan sağlık ekipleri ambulansla olay yerine geldi. Burada ihbarcıları arayan ekipler bir sokağa girdikten sonra ana caddeye geri geldi. Ancak ekipler burada bir grup tarafından saldırıya uğradı. Ekiplerinde kendini korumak için karşılık vermesi üzerine tekme ve tokatlar havada uçuştu. Vatandaşların araya girmesiyle olay sonlandı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Saldırıya uğrayan ekiplerin darp raporu almaya gittiği olayda saldırganlar da kaçarak uzaklaştı.

Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay yerine gelen sağlık ekipleri bir grup tarafından ilk önce aracın içerisinde saldırıya uğruyor. Araçtan inen sağlık ekipleri daha sonra yeniden aynı grubun ikinci kez saldırısına uğruyor. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonrası kavga sona eriyor.