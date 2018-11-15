İstanbul'da sahte belge şebekesine operasyon

İstanbul'da, çeşitli devlet kurumlarına ait belgelerin sahtesini düzenleyerek terör örgütlerinin firari üyelerini ve kaçak göçmenleri yurt dışına çıkaran şebekeye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte asker, polis ve sürücü belgesi ile özel güvenlik belgeleri üreterek, terör örgütlerinin firari üyelerini, aranan kanun kaçaklarını ve kaçak göçmenleri yurt dışına çıkaran 4 kişilik bir şebekeyi belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında 12 Kasım'da Zeytinburnu'nda bir iş merkezindeki 197 numaralı dükkana operasyon düzenleyen emniyet güçleri, çok sayıda suçtan aranan Nazım S. (50) ile Ahmet Y. (39) adlı 2 şebeke üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, sahte olduğu belirlenen çok sayıda ehliyet, nüfus cüzdanı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kurumsal kimlik kartları, ikamet izin belgeleri, sahte belge yapımında kullanılan PVC kaplama makinesi, pasaport ve kimlik kartları için kullanılan soğuk mühür, dizüstü bilgisayarlar ile sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü üyeleri, düzensiz göçmenler ve kanun kaçaklarına sahte kurumsal kimlik kartları ürettiği iddia edilen 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilirken, firari 2 şebeke üyesinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan şebekeye düzenlenen operasyon, polis kamerasınca da kaydedildi. Elde edilen görüntülerde, zanlıların ‘matbaa' olarak kullandıkları sahte evrak bürosunda çok sayıda kimlik kartları, soğuk damga ile belgeler yer alıyor.