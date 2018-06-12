Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 10:26

İstanbul’da sapık dehşeti kamerada

Sultangazi’de önceki gün 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir şahıs, 12 yaşındaki H.

İstanbul’da sapık dehşeti kamerada

12 Haziran 2018 10:26

E.’yi evde yalnız olduğu esnada kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Çocuğu “eski komşuyuz” diyerek pencereden uzattığı eliyle yakalamaya çalışan sapık, kapıyı zorlayarak teşhircilik yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.


Sultangazi Esentepe Mahallesi’den 1 sene önce taşınan çocuğa eski komşusu musallat oldu. Gazi Mahallesi 8 Evler bölgesinde önceki gün meydana gelen olayda, 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir şahıs, 12 yaşındaki H.E. evde yalnız olduğu esnada kapıya dayandı. Evlerinin kapısına dayanan sapık komşu Ramazan Yurt, 12 yaşındaki H.E’nin evde yalnız olduğunu fark etti. Sapık Yurt, çocuktan kapıyı açmasını istedi. Ancak büyük korku yaşayan H.E. kapıyı açmayınca, sapık önce kapıyı ardından penceredeki demir korkulukları zorlamaya başladı. Hem teşhircilik yapmaya, hem de bir eliyle küçük çocuğu yakalamaya çalışan sapık, çocuğu “eski komşuyuz” bahanesiyle kandırmaya çalıştı. Bir yandan çocuğu ikna etmeye çalışan sapık, bir yandan da küçük çocuğa cinsel organını gösterdi.


Dehşet anları kamerada


Olay, H.E’nin cep telefonundaki görüntüleri annesine izletmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen anne H.E.’nin kaydettiği görüntüler karşısında şok oldu. Evden dışarı çıkan anne sapık komşu Ramazan Yurt’un halen oturdukları sokakta olduğunu gördü ve yanına gitti. Anneyi gören sapık komşu olay yerinden hızla uzaklaştı.


Aile polis giderek şikayetçi oldu. Polisin sapık komşunun yakalanması için çalışması sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç