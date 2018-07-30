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30 Temmuz 2018 16:11

İstanbul’da şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı

İstanbul Esenler’de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı.

İstanbul’da şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı

30 Temmuz 2018 16:11

Otobüsten tahliye edilen yolcular zor anlar yaşadı.


Olay, Yeni Hal Yolu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ - Zonguldak seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsü, İstanbul’dan yolcu almak üzere otogara giderken motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle otobüste bulunan yaklaşık 30 yolcu tahliye edilmeye başlandı.



Yolcular firma yetkilerine tepki gösterdi


İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan yolcu otobüsünü kısa sürede söndürerek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bazı yolcuları ayakta tedavi etti. Dumandan etkilenen yolcuların yakınları da otobüs firması yetkililerine tepki gösterdi.



Trafikte araç kuyrukları oluştu


Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangından dolayı polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten salandı. Meraklı sürücülerin de yavaşlamasıyla trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.



“Kuzenim bayıldı”


Yangın çıktığı esnada çocuğuyla birlikte uyuduğunu ifade eden bir yolcu,”Tekerleğe kadar geldi. Ben de orada oturuyordum. Motordan çıktı. Sonra tekeri sardı. Teyzem kalp krizi geçiriyordu. Kuzenim bayıldı” dedi.




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