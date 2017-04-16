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16 Nisan 2017 20:42

İstanbul’da sevinç kutlamaları başladı

Seçim sonuçlarını sevinçle karşılayan vatandaşlar Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikametinin bulunduğu Kısıklı’da bir araya gelerek sevinç gösterilerine başladı.

İstanbul’da sevinç kutlamaları başladı

16 Nisan 2017 20:42


Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının tamamına yakınının açıklanması ve Evet’in çıkmasıyla vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunmak üzere bir araya geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sıralar bulunduğu Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikametinin bulunduğu Kısıklı’da bir araya gelerek sonucu kutlamaya başladı. Burada Türk bayrakları sallayan vatandaşlar, kararı sevinçle karşıladı. Yoldan geçen vatandaşlar da kornalarını çalarak sonuçları kutladı.




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