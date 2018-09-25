İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgara bazı vatandaşlar tedbirli yakalanırken, bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.


İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan Şiddetli rüzgar gece boyunca devam etti. Şiddetli rüzgar günün ilk ışıklarından itibaren tekrar yüzünü gösterirken işe ve okula giden bazı vatandaşlar duruma hazırlıksız yakalandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise rüzgardan korunmak için çözüm yolları aradı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.