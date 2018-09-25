İstanbul'da şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgara bazı vatandaşlar tedbirli yakalanırken, bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan Şiddetli rüzgar gece boyunca devam etti. Şiddetli rüzgar günün ilk ışıklarından itibaren tekrar yüzünü gösterirken işe ve okula giden bazı vatandaşlar duruma hazırlıksız yakalandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise rüzgardan korunmak için çözüm yolları aradı.