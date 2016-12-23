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23 Aralık 2016 15:42

İstanbul’da soba faciası: 2 kardeş öldü

İstanbul’da soba faciası: 2 kardeş öldü

23 Aralık 2016 15:42

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Ataşehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3046’ncı Sokak’ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kardeşin işe gitmemesinden şüphelenen komşuları polise haber veridi. Eve gelen polis ekiplerinin kapıyı kırmasıyla korkunç manzara ortaya çıktı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin (42) ve Sabri (40) Yılbaşı kardeşlerin öldüğü belirlenirken, 34 yaşındaki Mustafa Yılbaşı da ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Cenazeler ise, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayı anlatan mahalle sakinleri, "Annesi telefon etmiş, Kartal’da kızındaymış. Onun için komşuya telefon etmiş, gelip camı kırmışlar. İkisi ölmüş, diğerini hastaneye kaldırmışlar. Kömür zehirlenmesi. Soba yakıyorlar" dedi.
Emniyet görevlilerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.



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