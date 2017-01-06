Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 22:17

İstanbul’da sürücülerin zor anları

İstanbul’da sürücülerin zor anları

06 Ocak 2017 22:17

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle birçok araç Beylikdüzü rampasını çıkamazken bazı sürücüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeteri derecede tuzlama çalışması yapılmadığını belirtti.
İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Büyükçekmece istikametine giden sürücüler Beylikdüzü rampasında zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri rampayı çıkamadı. Kar lastiği olan araçlar yoldan çıkarken, kara hazırlıksız yakalanan birçok araç rampayı çıkarken patinaj yaptı. Yolda kalan sürücülerin yardımına ise vatandaş koştu. Bazı sürücüler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yolda tuzlama çalışması yapmadığından yakındı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
-2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç