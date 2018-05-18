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18 Mayıs 2018 14:40

İstanbul’da tacizci cinayeti kamerada

Sultangazi’de bir şahıs, iddiaya göre sarkıntılık yaptığı kadının kocasını, sokakta karşılaştığı esnada tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.

İstanbul’da tacizci cinayeti kamerada

18 Mayıs 2018 14:40

Cinayet anı kameralara yansırken, zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.


Olay, geçtiğimiz 22 Nisan saat 10.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya bilgiye göre, A.D.(50) yaklaşık 6 boyunca Umut A.(42)’nın eşini taciz etmeye başladı. Eşinin tacize uğradığını öğrenen Umut A., sokak üzerinde yürüdüğü esnada A.D. ile karşılaştı. Belindeki silahına sarılan A.D., sokak ortasında Umut A.’yı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından A.D. sokaktan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Cinayet anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde katil zanlısı Umut A. ile karşılaşıyor. Ardından silahla ateş açarak kayıplara karışıyor.


Hastanede hayatını kaybetti


Ağır yaralanan Umut A. ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Umut A’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından gönderildiği Adıyaman’da toprağa verildi.


Polis kaçan şahsı yakaladı


İhbar üzerine olay yerine Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Adamı öldüren şahsın kimliğini belirleyen polis, yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu A.D. dün Fatih’te yakalanarak gözaltına alındı.


Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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