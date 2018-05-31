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31 Mayıs 2018 11:18

İstanbul’da taksici terörü

Gaziosmanpaşa’da kendisini durduran polis memurunun evraklarını kontrol etmesine izin vermeyen taksi şoförü adeta terör estirdi.

İstanbul’da taksici terörü

31 Mayıs 2018 11:18

Memura hakaretler ederek küfürler savuran şahıs, vatandaşların araya gitmesiyle uzaklaştı.


Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde meydanda polis memuru, henüz bilinmeyen bir nedenle bir taksinin evraklarını kontrol etmek istedi. Ancak taksi şoförü evraklarını vermeye memurla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine memura hakaretler ederek küfürler yağdıran şahıs, vatandaşların araya girmesine rağmen susmadı. Memurun yaklaşıp konuşmaya çalıştığı şahıs, aracına binip giderken bile küfür etmeyi sürdürdü. O anlar ise kameralarda yansıdı.




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