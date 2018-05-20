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20 Mayıs 2018 15:02

İstanbul’da taksiciler UBER aracına saldırdı iddiası

Esenyurt’ta bir AVM önünden gelen çağrı üzerine müşterileri alan UBER aracının etrafını taksiciler sardı.

İstanbul’da taksiciler UBER aracına saldırdı iddiası

20 Mayıs 2018 15:02

Sürücü kendisini tehdit ederek aracına vuran şahıslardan şikayetçi oldu. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, önceki gün öğle saatlerinde Esenyurt’ta bir AVM’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, uygulama üzerinden çağrı alan UBER sürücüsü Ersen A., aracıyla AVM’nin önüne geldi. Burada müşterileri aracına alan sürücü gitmek istedi. Ancak sürücünün aracının önünü bir anda taksiciler kesti. Taksicilerin önünü kesmesi üzerine sürücü yolculara ve kendine zarar gelmemesi için aracın kapılarını kilitleyerek, onların gitmesini bekledi. Taksiciler araca zarar vererek, sürücüyü tehdit etti. O anlar ise yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından AVM’nin önünden ayrılan sürücü, yolcuları bıraktıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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