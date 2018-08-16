İstanbul’da taksicilerden ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine İstanbul’daki taksiciler, İstanbul’daki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanarak eylem yaptı. ABD ile yaşanan gerilim sonrasında yükselişe geçen dolar kuruna tepki gösteren taksiciler Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturup korna çalarak Sarıyer’de bulunan ABD Başkonsolosluğu önüne geldi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı konsolosluk önünde İstiklal Marşı’nı okuyan grup, ıslık ve sloganlarla protestosunu sürdürdü.

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

“ Çağımız savaşların farklı yöntemler ile yapıldığı bir çağ. Savaş yöntemlerinden biride ekonomik savaştır. Kurtuluş savaşında nasıl ki cephe savaşları ile yedi düvele galip geldiysek 15 Temmuz’da küresel güçlerin oyuncağı FETÖ girdabını bertaraf ettiğimizi unutmayın. Bu günde üzerimize oynanan ekonomik savaş olayını ülkece savaşarak kazanacağımızdan zerre şüphemiz yoktur. Bugün siyasi görüş ve parti ayrımı yapmaksızın taksici esnafı olarak devletimizin yanında olduğumuzu ve üzerimize düşen hiçbir görevden kaçmayacağımızı tüm Dünya’ya haykırıyor ve Devletimizden de ekmeğimizi çalan Amerikan şirketi hırsızlara karşı anladıkları dilden bir karşılık olarak verilmesini, hem ABD’ye bir cevap hem de taksici esnafına da bir moral olacağının bilinmesini istiyoruz. Asıl amaçlarının Türkiye olmadığını Recep Tayyip Erdoğan olduğunu tüm Dünya bilmektedir. Ama Devlet Başkanımızı sizlere yedirtmeyeceğiz. Sizin bu Dünya üzerinde ki oyunuzu bozan ve bozmaya devam edecek olan Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dik olarak duracağımızı bilmenizi isteriz.”

Basın açıklamasının ardından ABD konsolosluğunun duvarına siyah çelenk bırakıldı. Araçlarıyla konsolosluk önüne gelen taksiciler daha sonra buradan ayrıldı.