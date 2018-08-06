İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı: 237 parça eser ele geçirildi

Operasyonlarda Spartaküs dönemine ait gladyatör miğferleri, Kudüs kökenli bronz levha ve Roma ve İslami dönemlere ait sikkelerin de olduğu toplam 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Uzmanlar operasyonda ele geçirilen eserlerin paha biçilemez olduğunu vurguladı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bazı şebekelerin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında Fatih, Şişli ve Bakırköy’de 3 ayrı operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kazan, kapı kilitleri ve Kudüs levhası

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen bronz döküm gladyatör miğferi, Memlüklüler dönemine ait üzeri nakışlı 14 adet kazan, 1 adet alem başı, Safevi döneme ait olduğu değerlendirilen 4 adet miğfer ile 3 adet kalkan örneği, Selçuklu İmparatorluğuna ait 1 adet havan ve tokmak, 21 adet kapı kilidi, 1 adet yüzük, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait 3 adet aşure kabı, üzerleri İbranice yazılı karakterli 3 adet Kudüs kökenli bronz levhalar, 21 adet Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait sikkeler ile 163 adet çeşitli arkeolojik objelerden oluşan toplam 237 eser ele geçirildi.

Savaş izleri taşıyan miğfer, yurtdışına kaçırılmaya çalışılırken kargoda ele geçirildi

Kaçakçılık polisinin operasyon için günlerce adım adım takip ettiği eserler arasında bir gladyatör miğferi dikkat çekiyor. Uzmanların nadide bir eser olduğunu dile getirdiği kabartmalı miğferin, 2 bin yıllık olduğu kaydedilirken, savaş izleri taşıyan eserin kargo ile yurt dışına kaçırılmaya çalışılırken son anda ele geçirildiği belirtildi. Batı Anadolu kökenli tanımış Gladyatör Spartaküs’ün de benzerini kullandığı belirtilen Traks tipi sorguçlu miğferin Türkiye’deki müzelerde bile yer almadığı öne sürüldü. Anadolu’da gladyatör dövüşlerinin Hristiyanlık öncesinde özellikle Efes yakınlarında yapıldığını ve burada gladyatör mezarları olduğunu belirten uzmanlar, miğferin bu bölgedeki kazılardan çıkarılmış olabileceğini ileri sürüyor.

Dikkat çeken eserler arasında Türk İslam objeleri yer alıyor

Eserler arasında dikkat çeken diğer miğferin ise Türk İslam eserlerinden olduğu belirtildi. Ayrıca Selçuklu, Safevi, Memlük dönemlerine ait kalkanlar ve bir sancak alemi de dikkat çekti. Operasyonda bulunan kalkanların Safevi Dönemi’ne ait olduğu, altın ve gümüş kakmalı çok değerli eserler olduğu ifade edildi. Memlük Dönemi’ne ait bir alem başının da İslami yazı karakterleri ile bezeli olduğu belirtildi. Eserin özel bir işçilikle yapıldığı ve nadir olduğu dile getirildi. Ayrıca Osmanlı Dönemi’ne ait keşkül kapları ile İslami Döneme ait tokalar ve arkeolojik bazı eserlerin de operasyonda ele geçirildiği dile getirildi.

Kudüs kökenli İbranice gümüş tora

Operasyonlara doğrudan katılan arkeolog polislerin detaylı şekilde tasnifini yaptıkları eserler arasında bin 500 yıllık İbranice yazılı bir levha da öne çıkıyor. Selam ve dua metinlerinin yazılı olduğu ve kutsal mekanlara asıldığı belirtilen gümüş toranın Kudüs kökenli olduğu nitelendiriliyor.

Ele geçirilen eserler müzelere gönderilecek

Polisin yurt dışına kaçırılmasını engellediği eserleri, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk İslam Eserleri Müzesine teslim edeceği belirtildi.