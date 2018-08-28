İstanbul’da tarihi eser operasyonunda el yazması 2 Kuran ele geçirildi

Son 1 ay içinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 11 kaçakçı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şebekelerin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Alınan istihbarat doğrultusunda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından son 1 ay içinde Fatih, Beşiktaş ve Bayrampaşa’da 3 ayrı operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 10 adet ön yüzü Tanrıça Athena, arka yüzü tanrıçanın sembolü olan baykuş tasvirli Yunan parası, 14 parça Sasani kültürüne ait gümüş sikkeler, 8 adet Artuklu medeniyetine ait olduğu değerlendirilen Aslan figürlü İslami sikkeler, 680 parça Roma İmparatoru Gaius Aurelius Valerius Diocletianus tasvirli bronz sikkeler, 4 parça Mezopotamya medeniyetine ait Kral mezar kalıntıları ile 15 ve 16’ncı yüzyıla ait olduğu tahmin edilen 2 adet el yazmalı Kur’an-ı Kerim’den oluşan 718 parça eser ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.T., H.C., N.D., M.A.A., K.T., M.T., F.K., N.H., M.D., M.A. ve M.K. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 11 şüpheli, ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.