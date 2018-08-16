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16 Ağustos 2018 13:32

İstanbul’da tek teker üstünde terör estiren maganda yakalandı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde en işlek noktalarda trafikte tek tekerlek üstünde giderek terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul’da tek teker üstünde terör estiren maganda yakalandı

16 Ağustos 2018 13:32

Ehliyetine el konulan ve 216 lira para cezası kesilen maganda, “Pişmanım, bir daha yapmayacağım” dedi.


E-5 Karayolu, Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Ortaköy, Etiler ve Şişli Harbiye’de bir motosikletli maganda akan trafikte tek tekerlek üzerine metrelerce gitmişti. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.



Ünlü bir firmada kuryelik yapıyormuş


Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı görevliler harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, magandanın kullandığı motosikletin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Mert O.K. (21) olduğunu belirledi. Ünlü bir firmada kurye olarak çalıştığı öğrenilen şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



“Pişmanım, bir daha yapmayacağım”


Şubeye götürülen magandaya “trafiği tehlikeye düşürmek” ve “tehlikeli şekilde araç kullanmak” suçlarından toplamda 216 lira para cezası kesilerek ehliyetine de el konuldu. İşlemleri tamamlanan şahıs, adli işlemleri yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine sevk edildi. Şahıs şube çıkışında gazetecilerin sorularına, “Pişmanım, bir daha yapmayacağım” dedi.




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