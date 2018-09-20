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İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul 3.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul 3. Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST'e vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başladı. İstanbul 3. Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren TEKNOFEST'in yapıldığı etkinlik alanına çok sayıda vatandaş ve öğrenci geldi. Alanda bulunan uçaklara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun süre uçakları inceledi. Tek tek stantları gezen vatandaşlar yetkililerle konuşarak bilgi aldı. TEKNOFEST heyecanı düzenlenecek olan etkinliklerle devam edecek.

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