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29 Haziran 2017 14:00

İstanbul’da termometreler "39" dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da termometreler 39 dereceye gösterdi.

İstanbul’da termometreler

29 Haziran 2017 14:00

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar gölgede serinlemeye çalışırken, köpeklerle beraber bir ağacın gölgesinde yatan genç ise kameralara yansıdı. Taksim Meydanında ise sıcaktan bunalan bir vatandaşın kafasına buz kütlesi koyarak serinlediği görüldü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da termometreler bugün 39 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklar İstanbullulara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir gencin köpeklerle birlikte bir ağacın gölgesinde yatması dikkat çekti. Perpa’da ise işçiler, kavurucu sıcağın altında çalışmalarını sürdürdü. Sıcaktan bunalan Mustafa Gülmez, "Havalar çok sıcak, soğuk oluyor soğuk, sıcak oluyor sıcak diyoruz. Her mevsim olacak tabi ki, inşaatta çalışıyorum işimiz zor ama mecbur çalışıyoruz" dedi.


Öte yandan, Taksim Meydanında sıcaktan bunalan bir vatandaşın kafasına buz kütlesi koyarak serinlediği görüldü.




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