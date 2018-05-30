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30 Mayıs 2018 18:27

İstanbul’da terör örgütü MLKP’ye operasyon: eylemde kullanılacak silahlar ele geçirildi

Terör örgütü MLKP’ye yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda, saldırıda kullanılmak üzere getirilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul’da terör örgütü MLKP’ye operasyon: eylemde kullanılacak silahlar ele geçirildi

30 Mayıs 2018 18:27


Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen hücre üyelerinin, tasarlanan eylemlerde kullanmak üzere kente silah ve mühimmat getirttiği istihbaratı üzerine bugün operasyon gerçekleştirdi.


Sultangazi’de 3 ayrı adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 1 kaleşnikof silah, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 yedek şarjör, 1 susturucu, 1 çelik yelek ve 121 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.


Terör polisi, bu silahları hücre evlerine getiren MLKP üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.




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