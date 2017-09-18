Avcılar istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarını okula götüren velilerin ve okul servislerinin aynı anda yola çıkması trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Aynı yoğunluk akşam saatlerinde de yaşandı. Mesai saatinin bitmesi ve okul çıkış saatleriyle birlikte yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 47’ye ulaştı. Avcılar istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.