İstanbul'da tüneli kapatan lüks otomobilli magandalar yakalandı

Ehliyetine el konulan trafik magandalarına para cezası kesildi. Zanlılardan biri şube çıkışında “Yanan hayallerdi siz lastikleri gördünüz" diyerek dalga geçerken, bir diğeri ise "Pişman olmaya vakit olmadan gelip evden aldılar” dedi.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen lüks otomobilli magandalar, cadde üzerinde “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmışlardı. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar ardından tünele girerek trafiği kestikten sonra lastik yakarak dumana boğmuşlardı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından magandaların plakaları tespit edildi.

Polis magandaları tek tek evlerinde yakaladı

Plakalardan yola çıkan ekipler, magandaların kimliklerini belirledikten sonra 3 magandayı tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Sivil trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan galerici Ünal T.(33), kafeterya sahibi Teoman D.(28) ve Furkan B.(24) şubeye götürülerek ifadeleri alındı. İfadelerinde “Pişman” olduklarını belirten magandalara, “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesilerek ehliyetlerine de el konuldu. Şubedeki işlemlerinin ardından Ünal T. ve Teoman D. adli işlemlerinin yapılması için Şişli Asayiş Büro Amirliğine, Furkan B. ise Tuzla Orhanlı Polis Merkezine sevk edildi.

“Pişman olmaya vakit kalmadı”

Şubeden çıkışta gazetelerin sorularını yanıtlayan Ünal T., “Pişman olmaya vakit bırakmadılar, sabah gelip evden aldılar. Öncelikle Türk halkından özür dilerim. Biz bu suçlardan dolayı yaklaşık 1 sene önce ceza aldık. Aynı suçtan tekrar yargılanıyoruz. Bizim herhangi bir suçumuz yok. Yapacak bir şey yok” dedi. Bir diğer zanlı ise basın mensuplarına gülerek, “Yanan hayallerdi, siz lastikleri gördünüz” ifadelerini kullandı.

Akıl sağlıkları yerinde olduğuna dair rapor alacaklar

Öte yandan gözaltına alınan magandaların ehliyetlerini geri alabilmeleri için akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor alacakları öğrenildi. Magandaların daha önceden de bu suçtan haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.

2 yıla kadar hapis cezası var

Öte yandan magandaların, TCK 179/2 bendi gereğince, “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçundan yargılanacakları öğrenildi.