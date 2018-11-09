İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur-8' uygulaması kapsamında birçok stratejik noktalarda denetim yapılırken, polis ekipleri Taksim Meydanı'nda kuş uçurtmadı.

“Türkiye Güven Huzur-8” uygulaması çerçevesinde 81 ilde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde uygulama gerçekleştirildi. İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı başta olmak üzere çeşitli noktalarda geniş çaplı denetim yaptı. Şüpheli araçları durdurarak didik didik arayan polis, vatandaşların da GBT'lerini sorguladı. Özel Harekat polislerinin otomatik silahlarla Taksim Meydanı'nda kuş uçurtmadığı görüldü. Narkotik köpekleriyle de araçlar ve çevrede arama yapıldı.

Kent genelinde yapılan uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.