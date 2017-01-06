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06 Ocak 2017 19:01

İstanbul’da uçuşlara kar engeli

İstanbul’da uçuşlara kar engeli

06 Ocak 2017 19:01

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 395 sefer iptal oldu.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul’da da akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Öğlen saatlerinden itibaren hızla düşen sıcaklığın etkisiyle ilk olarak yüksek kesimlerde başlayan kar, ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak İstanbul genelini şehir beyaz örtüye bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda da yoğun bir çalışma başlatıldı.

Karla mücadele ekipleri teyakkuzda
Havalimanında hazırda bekletilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) karla mücadele ekipleri, yağan karın uçuşları aksatmaması ve operasyonların sorunsuz sürdürülebilmesi için aralıksız apronda çalışıyor. Ekipler kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalarında güçlük çektikleri görüldü.

İstanbul genelinde 395 sefer iptal
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki uçuşlarda da aksamalar yaşadı. DHMİ’nin uçuşların aksamamadan sürdürülebilmesi için aldığı karar doğrultusunda seferlerde yüzde 30 kısıtlamaya gidileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları’nın her iki havalimanında hafta sonu süresince toplam 257 seferi iptal edildi. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin toplamda iptal olan sefer sayısı ise 395’e yükseldi.



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