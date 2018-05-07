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07 Mayıs 2018 15:48

İstanbul’da uçuşlara yağmur engeli

İstanbul’da etkili olan yağmur, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi.

İstanbul’da uçuşlara yağmur engeli

07 Mayıs 2018 15:48

Yağış nedeniyle uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşanırken, bir uçak da iniş sırasında pisti pas geçti.


İstanbul’da iki günden beri etkisini sürdüren yağmur, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur, Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklara zor anlar yaşatabiliyor.



Kısa süreli gecikmeler yaşanıyor


CB olarak adlandırılan elektrik yüklü yağmur bulutlarının İstanbul hava sahasını kaplamasıyla birlikte gelen yağmur, Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçakları da etkiliyor. Yağmurun şiddetine bağlı olarak uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor.



Yağmurun etkisiyle uçak pisti pas geçti


Öte yandan, yağmurun etkili olduğu öğlen saatlerinde Kiev-İstanbul seferini gerçekleştiren Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağı, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında pisti pas geçmek zorunda kaldı. İlk denemede başarısız olan uçak, tekrar iniş sırasına girerek 20 dakika gecikmeli olarak saat 15.00’te sorunsuz olarak piste teker koydu.




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