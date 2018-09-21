İstanbul'da üniversite öğrencilerine Aşure Günü

İstanbul'daki birçok üniversiteden öğrencilerin katıldığı Duru Bulgur, Aşure Günü'nde eğitim için ailelerinden uzakta olan öğrencilere aşure dağıtıldı.

Türk bulgurunu dünyaya tanıtan markalardan Duru Bulgur, İslam aleminin Muharrem Ayı'nı yaşadığı bugünlerde, İstanbul'da üniversite öğrencilerine aşure ikram etti. Gün boyunca Duru Bulgur tadım aracında hazırlanan aşure kazanlarda kaynatıldı, sıcak sıcak öğrencilere ikram edildi. Öğrenciler evlerinden, memleketlerinden uzakta olmalarına rağmen Aşure Günü'nün faziletinden, bereketinden mahrum kalmadıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Duru Bulgur'un usta aşçısı Yunus Emre Ildır, ''Müslümanlar açısından faziletli aylardan biri olan Muharrem ayı sebebiyle İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisine aşure pişirdik. Genç kardeşlerimiz sıcak sıcak yeme imkanı buldukları aşuremizi anne eli sıcaklığında diye ifade ettiler. Onların beğenisini kazanmış olmak bizleri çok mutlu etti. Bir nebze de olsa genç kardeşlerimizi ailelerinin yanında gibi hissettirebildiysek ne mutlu bize'' dedi.

Duru Bulgur'un yurtdışında katıldığı fuarlarda da aşure pişirdiklerini belirten usta aşçı Ildır, ''Aşure yaptığımız ülkelerden biri de Arnavutluk. Orada onların pişirme usulüne göre hazırladık, sadece buğday kullandık. Tarçın, şeker ve nişasta ile kıvamına lezzet kattık. Aşure Günü onların da vazgeçemedikleri dini geleneklerden biri'' şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencileri için hazırlanan aşurede geleneksel tüm ürünler kullanıldı. Aşurelik buğday, nohut, fasulye, fındık, fıstık, portakal, incir, kayısı, sarı üzüm, karanfil ile hazırlanan aşure, üstüne serpilen ceviz, kuş üzümü, nar, kişniş, tarçın çok az gül suyu eklenerek ikram edildi.

Paylaşma kültürümüzün inceliklerinden aşure bölgelere ve yöresel ürünlere göre değişiklik gösterdiği ifade edilirken, bazı bölgelerde tuzlu yapanlar olduğu kadar kurban eti kullananlarında var olduğu belirtiliyor.