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14 Mayıs 2018 13:42

İstanbul’da uyuşturucu cinayeti kamerada

Fatih’te bir şahıs, 300 liralık uyuşturucu madde istediği torbacıyı 100 liralık madde vermesi üzerine çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü.

İstanbul’da uyuşturucu cinayeti kamerada

14 Mayıs 2018 13:42

Cinayet anı kameralara yansırken, zanlı polis tarafından yakalandı.


Olay, geçtiğimiz 30 Nisan Pazartesi günü saat 19.35 sıralarında Fatih Süleymaniye Ayşe Kadın Hamamı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışından emniyette suç kaydı bulunan Abdullah Dayan(23) ile Hasan A.(41) olay günü uyuşturucu madde satışı için Fatih’te buluştu. İkiliden Hasan A., Dayan’dan 300 liralık uyuşturucu madde istedi. Ancak Dayan kendisinde 100 lira değerinde uyuşturucu madde olduğunu söyledi. Bunu üzerine ikili arasında sözlü olarak başlayan tartışmanın yerini küfürler aldı. İkili bir süre sonra olay yerinden ayrılarak uzaklaştı. Olayın ardından küfürleri yediremeyen Dayan, motosikletine atlayarak A.’yı takibe aldı. Sokak üzerinde A.’nın önünü kesen Dayan ile aralarında yeniden kavga başladı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga sonucunda Hasan A., Dayan’ı tabancayla kalbinden vurarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Dehşet anlar kamerada


Görüntülerde ölen şahıs otomobil ile giden zanlıyı motosiklet ile takip ediyor. Bir süre sonra zanlının önünü kesen maktül ile aralarında kavga çıkıyor. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga sonucunda zanlı tabancasını çıkartarak, kavga ettiği şahsa ateş ediyor. Ardından şahıs yere düşüyor. Zanlı ise koşarak kayıplara karışıyor.


Tutuklanarak cezaevine gönderildi


Olayın ardından çevredeki vatandaşların ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda zanlını eşkalini belirleyen polis, kimliğini de tespit etti. Çalışmaların ardından yeri tespit edilen Hasan A., polis ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta Salı günü Esenler’de yakalandı. Şubeye götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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