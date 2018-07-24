İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına darbe üstüne darbe

Gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçilirken, uyuşturucu tacirlerinin jöle kutularına ‘skunk’ maddesi saklaması dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor. İstanbul’da bir çok noktaya operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda polis ekiplerinin en büyük yardımcısı hassas burunlu narkotik köpeği Maya oldu.

Operasyonların en dikkat çekeni Büyükçekmece’de gerçekleşti. Uyuşturucu madde dağıtımı yaptığından şüphelenilen bir şahıs polis ekipleri tarafından takibe alındı. Bir berber dükkanından elinde çantayla çıkan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede jöle kutularına gizlenmiş halde skunk maddesi bulundu. Operasyonu genişleten ekipler, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda ise 322 kilo 850 gram skunk, 31 bin 600 Türk Lirası, 6 bin 610 euro, 200 dolar ve farklı çaplarda 4 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 160 adet fişek, 1 adet sahte kimlik ele geçirilerek el konuldu.

Bir diğer operasyon ise Küçükçekmece ilçesinde bir kargo şubesinde gerçekleştirildi. Operasyonda kargo gönderisi ile Suudi Arabistan’a gönderilmek istenen 5 kilo 600 gram captagon (36 bin adet) hap ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bayrampaşa, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde de belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 37 kilo 620 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram Afyon sakızı, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan çok sayıda materyal, 1 adet tabanca, şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalan toplam 33 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.