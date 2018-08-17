İstanbul’da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Sağanak yağış, İstanbul’un çeşitli noktalarında etkisini sürdürürken, yağış sabah trafiğini olumsuz etkilendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakalı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK YAŞANDI

Etkili olan sağanak yağış nedeni ile, kentin bir çok yerinde trafik yoğunlukları yaşandı.