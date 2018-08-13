İstanbul’da ’Villacı’ hırsızlara nefes kesen operasyon

2 buçuk milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinin paraları gece kulüplerinde harcadığı, 1’isinin ise elini viskiyle yıkadığı görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş, Beykoz, Pendik ve Üsküdar ilçelerinde geçtiğimiz 7 Nisan ile 7 Temmuz tarihleri arasında 12 ayrı adresten çalıntı lüks araçlarla ve sahte plakalarla, takip ettikleri iş adamlarının yaşadığı sitelere girerek villalardan kasa ve araç hırsızlığı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, villaların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısların eşkalini ve kimliğini tespit eden ekipler, yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Lüks rezidansa nefes kesen operasyon

Takibin ardından çete lideri, yardımcısı ve üyelerinin yerlerini tespit eden polis, geçtiğimiz günlerde Pendik’teki lüks rezidanslara özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Çetenin kıskıvrak yakalandığı nefes kesen o anlar polis kamerasına yansıdı. Operasyonda yakalanan M.M.A.’nın (30) çete liderliğini yaptığı 2’si kadın 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çetenin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Paraları gece kulübünde harcamışlar

Öte yandan polis ekiplerini yaptığı teknik takip sonucunda çete üyelerinin çaldığı paraları gece kulüplerinde, lüks plajlarda tatil yaparak harcadığı da ortaya çıktı. Gece kulüplerinde eğlence görüntüleri ortaya çıkan çetenin üyelerinden birisinin de viski ile elini yıkadığı görüldü. Kumar oynadıkları ve uyuşturucu madde satın aldıkları da tespit edilen çetenin paraların büyük bir kısmını harcadıkları tespit edildi. Ayrıca yine çete liderinin çaldığı paralarla meme küçültme ameliyatı yaptırdığı öğrenildi.

2 buçuk milyon lira vurgun yapmışlar

Çete üyelerini takip ettikleri iş adamlarının iftar yemeği ve teravih namazı gibi saatleri beklediği ve içeriye bu şekilde girdikleri ortaya çıktı. Olayları gerçekleştiren çetenin yaklaşık 2 buçuk milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Ayrıca çete lideri M.M.A.’nın E.K. (19) ile lider yardımcısı R.K.’nın ise G.D.(23) ile sevgili oldukları öğrenildi. Çete üyelerinin ise hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu, arandıkları ve kesinleşmiş hapis cezaları oldukları da tespit edildi.

Sahte plaka basma makinesi bulundu

Hırsızlık için çalıntı lüks araçlar kullanan çetenin olaylarda 3 ayrı sahte plaka değiştirdiği, bu plakaları ise çete üyesinin plaka basma makinesiyle bastığı da öğrenildi. Operasyonda makineyi ele geçiren polis, çetenin çalıntı araçlara basılan plakaları internetten aynı marka ve model satılık araçları bularak plakalarını not edip bastıkları belirlendi. Kamuflaj, eldiven, şapka ve bir miktar da ziynet eşyasının ele geçirilenlerin arasında olduğu bildirildi.

Hırsızlık sonrası yunus ekipleriyle çatışmaya girmişler

Çetenin ayrıca bir villadan hırsızlıktan yaptıktan sonra kaçarken, motorize yunus ekipleri tarafından fark edildiği ve ’Dur’ ihtarına uymadıkları için polise ateş ettikleri ve çatışma çıktığı da öğrenildi. Şubedeki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.