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10 Mayıs 2018 02:05

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

İstanbul (İHA) – İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Taksim Meydanı’nda da etkili oldu.

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

10 Mayıs 2018 02:05

Bazı vatandaşlar poşet ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da koşarak saçaklara sığındı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı’nda vatandaşlar ve turistler, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle, bazıları da başlarını çanta ve poşetle kapatarak korunmaya çalıştı. Korunmak için bir şey bulamayan vatandaşlar ise koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.


Öte yandan etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.




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