İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Bazı vatandaşlar poşet ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da koşarak saçaklara sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı’nda vatandaşlar ve turistler, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle, bazıları da başlarını çanta ve poşetle kapatarak korunmaya çalıştı. Korunmak için bir şey bulamayan vatandaşlar ise koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

Öte yandan etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.