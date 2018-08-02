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02 Ağustos 2018 11:34

İstanbul’da yarım milyon lira değerindeki araçları “change” yapan şüpheli yakalandı

İstanbul’da hurda araçlardan aldıkları şaseleri aynı model çalıntı araçlarla “change” yaparak satan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da yarım milyon lira değerindeki araçları “change” yapan şüpheli yakalandı

02 Ağustos 2018 11:34

Şüphelinin bu yöntemle 6 otomobili değiştirdiği ve araçların 500 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.


İstanbul’da hırsızlar, yaklaşık 1 yıl içerisinde 5 ilçede girdikleri evlerden ve kiralık araç firmasından 6 otomobil çaldı. Mağdurların şikayetleri ve ifadeleri doğrultusunda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.


Polis şahsı yakalayarak araçlara el koydu


Yapılan çalışmalar sonucunda polis, yaklaşık 6 ay fiziki ve teknik takip sonucunda çalınan araçların özel yöntemlerle şaselerinin hurda araçlarla değiştirildiğini tespit etti. Change işlemini yapan şahsı da tespit eden polis, dün Başakşehir’de yaptığı baskında oto hırsızlıktan 3 adet kaydı bulunan S.A.(32) yakalayarak gözaltına alındı. Yakışık 500 bin lira değerindeki 6 otomobil de yine polis tarafından ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.


Aynı marka ve model araçları çalmış


Öte yandan gözaltına alınan şahsın, hurdalıktaki hurdaya çıkmış araçları uygun bir ücretle satın aldığı öğrenildi. Şahsın ardından otomobil çalan hırsız tanıdıklarını arayarak aynı marka ve model araçları çaldırttığı ve tamirhanede şaselerini değiştirttiği bilgisine ulaşıldı. Değişim işleminin yapılmasının ardından şahsın sıfır görünümlü araçları galerici gibi ancak uygun fiyata sattığı öğrenildi.




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