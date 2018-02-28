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28 Şubat 2018 13:03

İstanbul’da yarın taksiler 1 lira

Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, büyük bir kampanya hazırladı.

İstanbul’da yarın taksiler 1 lira

28 Şubat 2018 13:03

Kampanya kapsamında 1 Mart Perşembe günü BiTaksi ile İstanbul’da yapılacak yolculuklarda kullanıcılar 1 TL ödeyecek.


Yapılan açıklamada, banka, kredi kartı ya da BKM Express seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL’ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL’nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak.


BKM Express’in de dahil olduğu kampanyada tüm BiTaksi kullanıcıları kampanyadan bir kez yararlanabilecek. İndirim, BiTaksi ödeme ekranında otomatik olarak anında düşülecek. Ocak 2018 itibariyle indirme sayısı 2,6 milyonu geçen uygulamada, 15 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirildiği de kaydedildi.




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