Düğün pilavı ve Konya mutfağından çeşitli lezzetlerin ikram edildiği iftar programına İstanbul’da yaşayan Konyalılar katıldı. 1251 yılında Konya’da Karatay Medresesi ismiyle kurulan ve bugün Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ismiyle eğitim veren üniversitenin gelenekselleşen iftar programına, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konyalı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda Konyalı vatandaş katıldı. Program açılış konuşmasıyla başlarken ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeği menüsünde Konya’ya has düğün pilavıyla beraber geleneksel pek çok lezzet konuklara ikram edildi.

"Katılanlara bir Konya akşamı yaşatmak istiyoruz"

İstanbul’un yanında 4-5 şehirde daha bu buluşmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Güzel bir akşam. Bu yıl bu organizasyonun üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Karatay Üniversitesi ailesi olarak İstanbul’daki Konyalı hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Güzel anılar oluyor. Güzel zamanlar geçiriyoruz. Üniversitemizin hem tanıtımını yapmak istiyoruz hem buradaki çok sayıda hemşehrilerimizle bir araya gelmek istiyoruz. Onlara bir Konya akşamı yaşatmak istiyoruz. İstanbul’un yanında aynısını bir iki şehirde daha yapıyoruz. Aynı şekilde Konya’da da benzer bir buluşmayı yapıyoruz. Toplamda aslında 4-5 şehirde daha bu buluşmaları yapıyoruz. Konya menüsü ikram ediyoruz. En önemlisi o. Bütün hazırlıklar, çalışan arkadaşlar her şey Konya’dan geliyor. Tam bir Konya akşamı yaşayacağız" dedi.