İstanbul’da yaşayan Konyalılar, KTO Karatay Üniversitesi iftarında

Konya Mutfağının en meşhur lezzetleri, usta aşçılar tarafından hazırlanarak konuklara ikram edildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, düzenlediği iftar programında İstanbul’da yaşayan Konyalıları ağırladı. İstanbul Fuar Merkezi’nde bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen programa, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, iş adamları, eğitimciler ve çok sayıda Konyalı katıldı.

Konya Karatay Medresesi olarak kurulan ve Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ismiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren üniversitenin düzenlediği iftarda, yüzlerce Konyalı Ramazan bereketini ve sevincini paylaştı. Programda, ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. Hemşehrilerin buluştuğu iftar sofrasında, Konya’nın en meşhur lezzetleri masaları süsledi. Konuklara, etli pilav, irmik helvası toyga çorbası, bamya çorbası, ve zerde ikram edildi.

İstanbul’daki Konyalılar memleket lezzetleriyle iftar yaptı

Konyalılarla İstanbul’da aynı iftar sofrasında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Programımız geçen yıl başladı. Geçen yıl yine bu salonda yaklaşık bin hemşehrimizi konuk etmiştik. Bu sene de bin 500 vatandaşımızı konuk edeceğiz. KTO Karatay Üniversitesi olarak hem hemşehrilerimizin bir araya gelmesine vesile oluyoruz hem onlarla iftar yapıyoruz. Onlara üniversitemizi anlatıyoruz. Burada farklı olan bir şey var tüm yiyeceklerimizi Konya’dan getirdik. Aşçılarımızda Konya’dan geliyor, bu nedenle iftarda tam bir Konya tadı olacaktır diye düşünüyorum. Konya pilav menüsü diye standart bir menümüz var. Çorba ile başlayan etli pilav ile devam eden, tatlı arkasından tekrar çorba, tekrar pilav Konya’ya has bir menü. Buradaki hemşehrilerimize bir Konya akşamı, Konya iftarı tattıracağımızı tahmin ediyorum” dedi.

“Her geçen gün daha iyiye giden bir üniversitemiz var”

KTO Karatay Üniversitesi’nin her geçen gün daha iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Öztürk, "Üniversitemiz 7’nci yılında bu yıl 6 bin 500 öğrencimiz var. 300’den fazla akademisyenimiz var. 6 fakültede hizmet veriyoruz. Kendi yaş gurubu içerisinde Türkiye’nin en iyi Üniversitelerinden bir tanesiyiz. Farklı bölümlerimiz var. İslam Ekonomisi ve Finans diye bir bölümümüz var. Türkiye’de sadece 2 üniversitede olan yine enerji yönetimi gibi modern bölümler var. Bunun yanında hukuk, mühendislik, tıp gibi klasik bölümlerimiz de var. Üçüncü mezunlarımızı vereceğiz. Her geçen gün daha iyiye giden bir üniversitemiz var. Mazisi Karatay Medresesine dayanıyor üniversitemizin, çok daha iyi bir noktaya geleceğiz” diye konuştu.