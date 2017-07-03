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03 Temmuz 2017 22:38

İstanbul’da "Yeditepe Huzur’’ uygulaması

İstanbul’da "Yeditepe Huzur’’ uygulaması kapsamında 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi düzenleniyor.

İstanbul’da

03 Temmuz 2017 22:38


İstanbul’un 39 ilçesinde 5 bin polisin katıldığı uygulama kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda aranan şahıslar, uyuşturucu madde, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem uygulandı. 5 bin polisin katıldığı operasyona polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. "Yeditepe Huzur" uygulaması kapsamında Beyoğlu Karaköy Meydanı’nda oluşturulan noktada denetlemeler yapıldı. Ayrıca Fatih Millet Caddesi üzerinde kurulan arama noktasında da şüpheli şahıslar üzerine çalışmalar yapıldı. Ekipler tarafından oluşturulan noktalarda kontrollerin gece saat 00.00’a kadar süreceği öğrenildi.




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