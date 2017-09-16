İstanbul’da ’Yenilebilir Heykeller’ sergisi açıldı

Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Pasta Şefleri, yenilebilir sanat olarak adlandırılan şeker hamurundan yaptıkları, en küçüğü 60 santimetre yüksekliğindeki heykeller ile olimpiyatlarda yoğun ilgi gördü. Altın madalya alan Şef İnci Orfanlı Erol’un, Albert Einstein’ı ve gümüş madalya alan Şef Tuğba Yavaşça’nın Ludwig van Beethoven’ı en çok dikkat çeken eserlerin başında geldi. Uluslararası alanda başarısı onaylanmış bu renkli eserler, 15 Eylül tarihinde TAFED’in milli aşçılarının katılımıyla Maltepe Park Alışveriş Merkezi’nde’ Yenilebilir Heykeller’ sergisi adı altında sergilenmeye başlandı.

Heykeller hakkında bilgi veren Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin, ’’Bu proje, 16 kişilik milli takımımızın dünyada katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarıları sergilediği heykellerin, bir formatta toplanıp milletimizin bunlarla haber olmasıyla alakalı ortaya çıktı. Sonrasında sergi ile ilgili bir teklif gelince, bizim ürünleri sergileyebilmemiz ve insanların bu işten haberdar olma adına ortaklaşa bir proje olarak hayata geçti’’ diye konuştu.

Heykellerin kazandığı madalyalara değinen Sezgin, ’’Sergideki çoğu heykelimiz, son Olimpiyat Kupası’nda yarışmış ve takımıza 17 tane altın, 10 tane gümüş ve 6 bronz madalya kazandırmış heykellerden oluşuyor. Konsept olarak insan figürü, büst, ütopik hayvanlar ve şeker hamurunda yapılan çiçekler mevcut. Aslından biraz konseptte göre çalışıyoruz. Özgün tasarımlar olduğu için sanatçının o andaki, o yarışmayla alakalı belirlediği duruma göre değişen figür ve heykellerde oluşuyor’’ şeklinde konuştu.

Heykellerin tamamlanma sürecinden bahseden Sezgin, ’’En basit dediğimiz heykel 3 aydan önce tamamlanamıyor. Tamamı yenilebilir şeker mamulü, yani pudra şekerinden, çiçek hamuru ve benzeri yapılıyor. Zaten kural gereği de heykelin tamamının yenilebilir olma şartı var. Bu sergide heykellerin hepsi yenilebilir durumda. Bizim dışımızda bu konuda çalışan sanatçılar var. Bizde bu sanatçıların içinde en başarılılarını milli takıma alıp ülkemizi temsilen yurt dışındaki yarışmalara göndermeye gayret gösteriyoruz. Bu konu Türkiye’de giderek gelişmekte. Bununla ilgili bir takım olduğunu ve ülkemizin temsil edildiğini insanların duymasını istiyoruz. Bu işler destek olmadan olmuyor. Devlet büyüklerimize bu iş alakalı desteğe ihtiyacımızın olduğunu söylemek istiyorum’’ dedi.

Sergi, Ece Türkiye Proje Yönetimi AŞ tarafından yönetilmekte olan Maltepe Park Alışveriş Merkezi’nde 24 Eylül tarihine kadar görülebilecek. Tüm ziyaretçilere açık olan sergi kapsamında; hem çocuklar hem de yetişkinler için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyelerde ise heykel sanatının incelikleri aktarılacak. Atölyelere 16,17,23,24 Eylül tarihlerinde, 12.00- 13.00 ve 14.00-15.00 saatlerinde katılımcı olunabilecek.