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30 Haziran 2017 07:07

İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Tuzla ve Pendik İlçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

30 Haziran 2017 07:07


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğinin yanı sıra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi. Pendik Asayiş Şube Büro Amirliğinde toplanan ekipler sabah saat 06.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Tuzla, Postane Mahallesi, Kerem Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katına özel tim yardımıyla girildi. Adreste yapılan aramalarda şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Uyuşturucu madde imalatının yapıldığı adresteki aramalara özel eğitimli köpeklerde katıldı. İmalathane olarak kullanıldığı belirtilen adresin çevresinde güvenlik kameralarının olması ise dikkat çekti. Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.


Tuzla ve Pendik İlçelerinde eş zamanlı olarak 10 adrese operasyon yapıldığı öğrenildi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde yapımında kullanılan yüklü miktarda kimyasal madde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğu belirtildi. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler ise gözaltına alınarak Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.




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