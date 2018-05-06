İstanbul’da zeka oyunları turnuvası

Renkli görüntülerin oluştuğu turnuvada, kazananlar sevinirken, kaybedenlerin ise ağladığı görüldü.

Sabah saatlerinde yaptıkları eleme testi ile finale kalan öğrenciler, okul kapısındaki kağıda yazıldı. Finale kalan öğrenciler, mangala ve koridor oyunlarını oynadı. Turnuva süresi boyunca dışarıda ailelerin heyecanlı bekleyişini yumuşatmak için mehteranlar ve Barış Manço’ya benzerliği ile dikkatlerden kaçmayan Alper Dinçer ise katılımcılara Barış Manço’nun sevilen şarkılarını söyledi.

“Amacımız çocuklarımızın becerilerinin, yeteneklerinin gelişmesi ve onları bu yönde önlerinin açılmasıdır”

Bu gibi turnuvaların amacından bahseden Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, “Biz burada çocuklarımızın bu anlamda hem zeka, hem yetenek, hem de bilgi yönlerine bir nebze olsun dokunmak, onları keşfetmek ve çocuklarımızı bu işin içerisine katmaktır. Biz bu organizasyonu İstanbul genelinde yapıyoruz. Bu 3’üncüsü. Amacımız çocuklarımızın becerilerinin, yeteneklerinin gelişmesi ve onları bu yönde önlerinin açılmasıdır” diye konuştu.

Öğrenciler duygularını dile getirdi

Turnuvaya katılan Muhammed Yasin Ayaz, “İyi hissediyorum, heyecanlıyım. Bankaya yatırmayacağım gelecek için. Annemle biz üniversite için para biriktiriyoruz” ifadelerini kullandı. Bir diğer finalist Defne Açıkgöz ise; “Çok heyecanlıyım, Sizi yeneceğim hazır olun” diyerek rakiplerine gözdağı verdi. Turnuvayı başarılı olanın kazanmasını isteyen ve kazanacağı ödül ile ne yapacağını anlatan Nehir Altınay, “İyi olan kazansın, inşallah 1’inci olurum. İhtiyaçlarımız için, geleceğim, okulum için harcayacağım” dedi. Turnuvadan elenen finalist Emin Ali Atayoğlu, “Sağlık olsun, en azından koridor oyununu oynamaya hak kazandım. Ona seviniyorum. Rakibimi tebrik ediyorum. Çok iyi oynadı. İnşallah o kazanır” ifadelerini kullandı.