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27 Kasım 2017 16:04

İstanbul’da zincirlenerek alıkonulan 57 Pakistanlı mülteci kurtarıldı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir evin bodrum katında elleri ve ayaklarından zincirlenerek zorla alıkonulan 57 Pakistanlı mülteci, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

İstanbul’da zincirlenerek alıkonulan 57 Pakistanlı mülteci kurtarıldı

27 Kasım 2017 16:04

Pakistanlı 3 insan kaçakçısının gözaltına alındığı olayın arkasında "havala" çıktı. İşkenceye uğrayan mültecilerin zincirlenmiş anlarına ait fotoğraflar ortaya çktı.


Edinilen bilgilere göre insan tacirleri, tamamı Pakistan uyruklu 57 mülteciyi Yunanistan ve İtalya’ya götürme vaadiyle kandırarak Türkiye’ye getirdi. İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir evin bodrum katında elleri ve ayaklarından zincirlenerek zorla alıkonulan 57 Pakistanlı mülteci, dün gece düzenlenen operasyonla kurtarıldı.


İddiaya göre Pakistanlı insan kaçakçısı 3 şüpheli, 57 Pakistanlı ile kişi başı 10 bin € karşılığında Avrupa’ya götürmek için anlaştı. İnsan tacirleri, mültecileri Arnavutköy’deki bir binanın bodrumuna götürüp şahısları zincirlerle bağladılar. Kaçakçılar, yaptıkları anlaşma gereği Avrupa’ya götürülecek mültecilerin ailelerine paraları Avrupa’daki bağlantılarına teslim etmeleri için baskı yapıldı.


Bu sırada çıkan gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, bir binanın bodrumda elleri ve ayaklarından zincirlenmiş onlarca insanla karşılaştı.


Pakistan uyruklu 57 kişi kurtarılırken, göçmen kaçakçısı 3 Pakistanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin 10 bin € karşılığında Yunanistan ve İtalya’ya gitmek için anlaştıkları anlaşıldı. Şebekenin paralarını almadan yakalandıkları öğrenildi.




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