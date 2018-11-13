İstanbul'daki Erzurumlular tek çatı altında

İstanbul'da faaliyet gösteren Esenyurt Erzurum Dernekler Federasyonu, Avrupa Yakası Erzurum Dernekler Federasyonu, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu, Şenkaya Dernekler Federasyonu ve Aşkale Dernekler Federasyonu'nun bir araya gelerek oluşturduğu Erzurum Konfederasyonu (ERKON) üyeleri tanıtım toplantısında bir araya geldi.

ERKON'un Kurucu Genel Başkanı Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin ev sahipliğinde Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya AK Parti 26'ncı dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr Mustafa Ilıcalı, İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman, Erzurum Gençlik Vakfı Başkanı Metin Taş, Maltepe Erzurumlular Vakfı Başkanı Süha Dengizek, Beyoğlu Erzurum Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Akbulut, Avukat Kadir Çakır, ERKON kurucu üyeleri Mustafa Macit, Lokman Arıcıoğlu, işadamları Halil İbrahim Karapınar, Güngör Orbak, Osman Nuri Toraman, Dursun İzci, Serap Öztürk, Hamit Aldır ve Ali Akar ve Erzurumlu vatandaşlar katıldı.

Program şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşının ardından okunan Kuran tilaveti ile başladı. Esenyurt Erzurumlular Federasyonu Bar ekibi Erzurum'un yöresel oyunlarını sergilerken Başkan Alatepe de bir süre ekibe eşlik etti.

Tespihin tanelerini birleştirdik

Esenyurt Belediye Başkanı ve ERKON Kurucu Genel Başkanı Ali Murat Alatepe, tüm Erzurumluların bir tespihin taneleri olduğunu belirterek, “Mesele tespihin taneleri olabilmek. O tespihin imamesinin kim olduğunun bir önemi yok. Bize o tespihin tanelerini ipe dizecek bir ip lazımdı ERKON o ip işte. Amacımız Erzurum için bir araya gelmek. Ne yapacaksak birlikte yapacağız, Erzurum'u anlatacağız” dedi.

ERKON'un üst yapı olduğunu vurgulayan Alatepe, “Herkesi kucaklayan bir yapı. Bizde bir söz var. Dışarıda kalanın başına buz düşer. Dolayısıyla bu çatının dışında kimseyi bırakmamak için bir araya geldik. Ciddi de bir karşılık bulduk. İnşallah bu yapıyı Erzurum'da da oluşturabilirsek Türkiye'de Erzurumlunun sesi bu konfederasyon olacak. Ana amacımız tek bir muhatabın olması. Türkiye genelinde Erzurumlu hemşerilerimizin eylem, söylem ve hedef birliğinin oluşması, güven ve dayanışmasının sağlanması. Her nerede Erzurumlu yaşıyorsa, bu bölgede etkin ve yetkin olmayı prensip edindik” diye konuştu.

ERKON'un amacının Erzurumluların potansiyelini değerlendirmek olduğunu anlatan Başkan Alatepe, her alanda Erzurum ve Erzurumluların güçlü ve bilinçli olması için çalışacağını söyledi. AK Parti 22'nci dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr Mustafa Ilıcalı ise Erzurum için en önemli eksikliklerinin birlik ve beraberliklerini güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, “ERKON sayesinde bunu başaracağız. Ben Ali Murat Alatepe'ye Erzurum için verdiği emekler ve bugünkü daveti için teşekkür ediyorum. Bizlerde desteğimizi belirtmek için buradayız” dedi.

İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman da, ERKON'un yıllardan beri bekledikleri bir oluşum olduğunu aktararak, “Başkanımıza hem bugünkü ev sahipliğinden dolayı hem de ERKON için verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Beklentimiz ERKON'un gurbetteki bütün Erzurumluların sesi olması, birlik ve beraberliğimizi sağlaması” diye konuştu. Toplantıda misafirler günün anısına hatıra defterine not yazdılar.