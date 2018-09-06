İstanbul’daki helikopter kazası

İş adamı Halil Ünver ve pilot İsmet Özgür’ün can simidiyle kurtarılması ve helikopterin denize çakılma anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bostancı sahili açıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pilot İsmet Özgür iş adamı Halil Ünver’le birlikte 16.35’te Ünver Havacılık şirketine ait helikopterle Mermerler Heliport’tan kalkış yaparak Sefaköy’e doğru hareket ettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı. Kazayı iş adamı Halil Ünver ve pilot İsmet Özgür yaralı olarak atlatırken, can simitleriyle kurtarıldı.

Pilot ve iş adamı can simidiyle hayata tutunmaya çalıştı

İş adamı Halil Ünver ve pilot İsmet Özgür dubaya tutunarak kıyıya doğru gelmeye çalıştı. Daha sonra ise ekiplerin yardımıyla can simidiyle karaya çıkartılan Halil Ünver ve İsmet Özgür hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kurtarma anları ise kameraya yansıdı.

İş adamı Halil Ünver hayatını kaybetti

Helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesi Halil Ünver Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine, pilot İsmet Özgür ise Kartal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İş adamı Halil Ünver’in yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Doç. Dr. Kaan Gideroğlu açıklama yaptı. Kaan Gideroğlu yaptığı açıklamada, ”112 ile getirilen hastamızı saat 18.50 itibariyle yapılan bütün canlandırma müdahalelerine rağmen ne yazık ki kaybettik” dedi.

Pilot İsmet Özgür’ün tedavisi sürüyor

Helikopter kazasını yaralı olarak atlattıktan sonra Kartal Eğitim ve Araştırmasına kaldırılan pilot İsmet Özgür’ün tedavisi sürüyor. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan pilot Özgür’ün tedavisinin devamı için servise alındığı öğrenildi.

Helikopterin enkazını kaldırma çalışması ilerleyen saatlere kadar sürdü

Yaşanan kazanın ardından deniz polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıtası birimi ve çok sayıda ekip enkazı temizleme çalışmasına katıldı. Ekipler akşamın ilerleyen saatlerine kadar helikopter enkazını temizleme çalışması yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler temizleme çalışmalarına ara verirken, enkaz temizleme çalışmalarının yarın sabah itibariyle devam edeceği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Helikopter kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin savcılıktan yapılan yazılı basın açıklamasında, 6 Eylül 2018 saat 17.00 sıralarında kuyruk numarası “TC-HYU” olan “BELL 430” model bir helikopterin İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı sahiline düştüğü yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Helikopterin denize çakılma anı kamerada

Bostancı açıklarında düşen helikopterin denize çakılma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Helikopterin denize çakıldığı ve denizin köpürdüğü görülüyor.