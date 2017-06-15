İstanbul’daki Kayserililer iftar sofrasında buluştu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri İli Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi’nin düzenlediği iftar yemeğindeki konuşmasında, “Kayseri’de çok fazla hayır işleri yapılmıştır ki bütün Türkiye’ye örnek olmuştur, bununla da gurur duyuyoruz” dedi

Kayseri İli Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Four Seasons otelde özel bir iftar yemeği programı düzenledi. Düzenlenen iftar programına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Kayseri İli Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programında Akşam Ezanının okunması ile oruçlar açıldı. Ardından protokol konuşmaları ve eskiden Kayseri İli Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından burs görerek okuyan öğrencilerin hatıralarını anlatması ile devam etti. Konuşmaların ardından düzenlenen iftar programı ney dinletisi ile son buldu.

“Kayseri’de çok fazla hayır işleri yapılmıştır ki bütün Türkiye’ye örnek olmuştur”

İftar programına katılan Kayserili hemşehrilerin doğdukları yerde yaşamadıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Hiçbir zaman doğduğumuz yeri unutmuyoruz. Hatta o kadar çok unutmuyoruz ki bazen burada yaşarken orayı düşünüyoruz. Bunu neticesinde Kayseri’de çok fazla hayır işleri yapılmıştır ki bütün Türkiye’ye örnek olmuştur, bununla da gurur duyuyoruz. Bugün Kayseri’de bulunan dört üniversitede devletten çok neredeyse Kayserili iş adamlarımızın emeği geçmiştir. Kayserilinin hayırseverliği, ailelerin birbiri ile hayır severlikte yarışması ve bu geleneğin gelecek nesillere yansıması hep büyük bir gurur kaynağı olmuştur” şeklinde konuştu.