İstanbul'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hızla devam ediyor

Esenyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla ilçede yaşayan Suriyelilerden 21'i daha ülkelerine kesin dönüş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme isteğini artırdı. Esenyurt Belediyesi'nin organizasyonu ile ülkelerine kesin dönüş yapan 21 kişilik Suriyeli grubu daha memleketlerine uğurlandı. Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşayan Suriyeliler Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüse binerek, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı. Bunun yanında ülkelerine dönmek için başvuru yapan Suriyeli sayısının 67 olduğu ancak İdlib'in karışması üzerine bir kısmının ülkeye dönme fikrini ertelediği öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi Suriyelilere bürokratik işlemlerde rehberlik ediyor

Ülkelerine kesin dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, İl Göç İdaresi'ne başvurarak sığınmacılık statülerinin sonlandırılmasını talep ediyorlar. İşlemleri tamamlandıktan sonra da verilen izin kağıtları ile ülkelerine kesin dönüş yapıyorlar. Esenyurt Belediyesi ise Suriyeli sığınmacılara bürokratik işlemlerde rehberlik ediyor ve gruplar halinde sınıra taşıyor. Burada sığınmacıları teslim alan AFAD veya Kızılay ekipleri sınır geçişlerini organize ederek evlerine ulaşmalarını sağlıyor.

“Esenyurt'tan dönen Suriyeli sayısı 3 bini aştı”

Esenyurt'tan yola çıkan 14'üncü kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatape, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Başkan Ali Murat Alatepe, “Misafir ettiğimiz insanları memleketine gönderiyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Biz AFAD ve Kızılay'la koordineli olarak çalışıyoruz. Buradan gönderdiğimiz Suriyelileri Kızılay karşılıyor ve evlerine kadar götürüyor. Bu bizim gönderdiğimiz 14'üncü kafile. Bu grupla beraber Esenyurt'tan giden Suriyeli sayısı 3 bini aştı. Orada gidip Esenyurt adında dükkan açmışlar semtin ismine Esenyurt demeye başlamışlar. Sadece ülkelerine dönmüyorlar dönerken bizden bir şeyler götürüyorlar, bunlar güzel şeyler” diye konuştu.

“Komşuluk görevini yerine getirmiş olmanın huzurunu bulacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘o topraklar normal hale geldikçe buradan insanlar memleketlerine dönecekler' sözüne istinaden bu çalışmayı hızlandırdıklarını söyleyen Başkan Alatepe, “İlk zamanlar gitmekte çok zorlandılar ama biz ikna ettik. İlk iki ekibi gönderdikten sonra buradan dönüş hızlandı. Onlar Türk ordusu ve ÖSO tarafından özgürleştirilen ülkelerine sahip çıkıp ülkelerinin şerefli fertleri olacaklar. Bizler de burada onlara yardım etmiş olmanın, komşuluk görevini yerine getirmiş olmanın huzurunu bulacağız. Gidiyorlar belki biraz zaman alacak ama gidiyorlar. Oralar özgürleştikçe ordumuz orada başarı göstermeye devam ettikçe gidecekler” diye konuştu.

“Türkiye gibi komşuları olduğu için dünyanın en şanslı milleti Suriyeliler”

Başkan Ali Murat Alatepe, bu süreçte Suriyelileri misafir ettiklerini belirterek, “Memleketine dönen Suriyeliler mutlular. Türk milletine, ordumuza, Başkanımıza teşekkür ediyorlar. Biz de Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz gerçekten burada büyük bir devlet adamlığı gösterdi. Buradan mutlu gidiyorlar orada da mutlu olsunlar. İnşallah bundan sonra vatansız kalmazlar. Dünyanın en şanslı milleti Suriyeliler. Türkiye gibi komşuları vardı vatansız kalma ihtimallerini ortadan kaldırdık” şeklinde konuştu.

Suriyeliler ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi

Otobüsün kalkışını beklerken vatana dönüş heyecanı yüzlerinden okunan Suriyelilerden Muhammed Cuma, “Dört yıl önce Türkiye'ye geldim. Allah sizden razı olsun Esenyurt Belediyesi bize çok yardımcı oldu. Bizim burada gördüklerimizi kimse görmedi. Memleket gibi yok ama burası bizim ikinci memleketimiz. Allah memleketlerimizi muhafaza etsin” dedi.

Memlekete çocuklarıyla yalnız dönmek zorunda kalan Suriyeli Muhammed İbrahim, “Eşim geleceğim dedi ama gelmedi benim yanımdan kaçtı. Benim annem babam çok hastalar onlara bakmak için acil geri dönmem gerek ama eşim gelmeyi kabul etmedi. Belediyeye şikayette bulundum onlar eşimi gönderecekler. Ben 7 yıl önce buraya geldim. İki çocuğum burada doğdu. Elbise, süt hiçbir şeyi eksik etmediler. Esenyurt Belediyesi'nden çok yardım aldım. Suriye'ye kendim dönseydim bir sürü masrafım olacaktı ama Esenyurt Belediyesi bizi ücretsiz olarak götürüyor. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.