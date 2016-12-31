İstanbul’daki Türkistan Tekkeleri kitaplaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısı yazdığı "İstanbul’daki Türkistan Tekkeleri" isimli kitap Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımıyla tanıtıldı.

İstanbul’daki altı Türkistan tekkesi "İstanbul’daki Türkistan Tekkeleri" adıyla kitaplaştı. İstanbul Valiliğinde düzenlenen tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımıyla gerçekleşti. Türbeler, Çeşmeler Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin (TÜRÇEK) katkılarıyla İstanbul’da bulunan altı Türkistan Tekkesi’ni kitaplaştıran Okan Yeşilot, Yüksel Çelik ve Muharrem Varol’un kaleme aldığı kitaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bir takdim yazısı yazdı.

Valilikte gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu tür kitapların önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu tür çalışmalar sadece tarih ya da antropoloji çalışması değil. Bundan daha da önemlisi bizim manevi dünyamıza, irfan geleneğimize açılan çok önemli kapılar. İstanbul’daki Türkistan tekkeleri sadece tekke vazifesi görmekle yetinmemiş zaman zaman bir diplomatik misyon gibi, konsolosluk gibi işlev görmüş, zaman zaman bir misafirhane olmuş, bir buluşma yeri olmuş. Bütün bunların ötesinde de dini sosyal estetik hayatın bütünlüğünü gösteren çok önemli mekanlar haline gelmişler" dedi.

Kalın konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diğer tekkeler gibi Türkistan tekkeleri de aynı aynda hem mektep, hem bir irfan ocağı, hem bir estetik merkez olagelmiştir. Formal manada eğitim olarak verdiğimiz okullarda, üniversitelerde sunduğumuz eğitimin dışında mutlaka belli halkaların, belli merkezlerin ekstra bir şeyler sunması gerekir. Bizim İslam geleneğimize baktığımızda da aslında büyük alimler, büyük şairler, sanatçılar, edebiyatçılar sadece formal manadaki eğitimle kalmamışlar hatta çoğu zaman medrese eğitimin dışında ekstra derslerle yetişmişlerdir.

Sağolsunlar sayın Cumhurbaşkanımızda bizi kırmadılar kitaba bir önsöz de yazdılar. Bu geniş Türk coğrafyasının birleşmesine de vesile olur. Yeniden yeni kanalların açılmasına vesile olur diye ümit ediyorum."

Kitabın yazarlarından Prof. Dr. Okan Yeşilot ise konuşmasında, "Tekkeler varlık sebepleri olan irşat faaliyetlerinin dışında din, ilim, kültür ve sanat alanlarında mümtaz şahsiyetler yetiştiren ve gündelik hayatta ayakta durmakta güçlük çeken fukaralara, yolda kalmışlara hatalara yardım eli uzatan mekanlar olarak asırlardır hizmet vermişlerdir. Bu zincirin önemli halkalarından bir tanesi de şüphesiz Türkistan menşeli tekkelerdir. Uzak coğrafyaları gönül köprüleri ile yakınlaştıran, bağdaştıran Anadolu ve Rumeli sosyal ve kültürel alanda yeni bir sentez oluşumuna katkıda bulunan önemli merkezler olmuşlardır. Bu çalışmanın bir öncü çalışma olarak görülmesini, bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmalara kaynaklık etmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.